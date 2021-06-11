Лучкевич в четвертый раз сменил клуб

Днепр-1 объявил, что пополнил свой состав первым пожилым новичком. Днепр-1 и Валерий Лучкевич заключили контракт на 2 года.

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Что известно о Лучкевиче

Воспитанник запорожского Металлурга, за который выступал два сезона только за молодежные составы (44 матча, 8 голов).

После этого Лучкевич перешел в Днепр, в составе которого стал финалистом Лиги Европы и выиграл бронзовые медали чемпионата страны.

Далее Лучкевич выступал за бельгийский Стандарт. Последние два с половиной сезона играл за Александрию.