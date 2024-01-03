Подарок на Новый год: гол Яремчука помог Валенсии потопить "желтую субмарину" – видеообзор

Во вторник, 2 января, в Испании возобновились матчи чемпионата Ла Лиги. Внимание украинских болельщиков было приковано к поединку 19-го тура между Валенсией Романа Яремчука и Вильярреалом.

Валенсия – Вильярреал 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27 (с пен), 57 (с пен) – Морено, 73

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха выпустил украинского бомбардира в стартовом составе. Доверие наставника Роман Яремчук оправдал на первых минутах матча против "желтой субмарины", пишет 24 Канал.

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Результативное начало года от Яремчука

Первая же атака хозяев поля привела к забитому голу. На 4-й минуте встречи Яремчук отозвался на пас Хосе Гая и в одно касание направил мяч под левую стойку. Этот гол стал первым для 28-летнего нападающего в Ла Лиге.

Роман имел возможность оформить дубль. Однако второй раз отличиться нападающему помешал голкипер Вильярреала.

"Летучие мыши" достигли своего на 27-й минуте. После просмотра ВАР арбитр зафиксировал грубую игру гостей и указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел Пепелу, удачно реализовавший пенальти.

В конце первого тайма Вильярреал усилиями Хосе Луиса Моралеса забил гол. Однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав противоречивый офсайд.

Во втором тайме "летучие мыши" развили свой успех. Один из игроков Вильярреала сыграл рукой в штрафной. Штатный пенальтист "летучих мышей" Пепелу довел счет до 3:0.

На 70-й минуте тренер Валенсии заменил Яремчука, выпустив на поле хавбека Хави Герра. Почти сразу Вильярреал отыграл один мяч – отличился Херард Морено. Впрочем, совершить камбэк подопечные Марселино не сумели. В итоге Валенсия победила Вильярреал в левантийском дерби со счётом 3:1.

Благодаря этой победе Валенсия поднялась на 8-ю строчку таблицы. В 19 турах Ла Лиги "летучие мыши" заработали 26 баллов.

Вильярреал остался на 13-й позиции. У "желтой субмарины" 19 очков в 19 поединках.

Видеообзор матча Валенсия – Вильярреал