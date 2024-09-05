Валенсия отстранила игрока от тренировок из-за обвинений в сексуальном насилии

Немалое количество футболистов загубили карьеру из-за своих нелепых действий, которые они совершили. Валенсия отстранила от тренировок нападающего своей команды из-за инцидента, который произошел с игроком.

Рафа Мир, центральный нападающий Валенсии, было решено отстранить от тренировок с командой. Испанского игрока обвиняют в сексуальном насилии.

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Детали обвинения Рафы Мир

Валенсия хочет получить судебные документы, чтобы подробнее изучить детали ситуации в которой оказался игрок команды. Поэтому "летучие мыши" пока отстранили Рафу Мира на 2 дня.

Также испанский клуб признает, что не имеет юридических аргументов для того, чтобы отстранить футболиста от игр. Возможно нападающий был соучастником сексуального нападения на женщин возрастом 21 и 25 лет в своем доме в одном из провинциальных городов Валенсии.

Одна из девушек, которая старше по возрасту, обратилась в полицию, а ее подруга выступала свидетелем по делу. Также пострадавшим при необходимости была оказана медицинская помощь.

Стражи закона поехали в дом футболиста и допросили всех присутствующих. После чего Рафу Мира арестовали и поместили в каземат Гражданской гвардии Валенсии.

К слову. В составе олимпийской сборной Испании Рафа Мир стал вице-чемпионом Игр-2020 в Токи. Нападающий отметился тремя голами в шести матчах турнира.

Напомним, что испанский центрфорвард является игроком Севильи, но летом этого года перешел в аренду в Валенсию на смену Роману Яремчуку. В новой кампании футболист сыграл 4 матча и отметился одним ассистом.