Если бы не игра рукой: Левандовский на 90+3 минуте принес победу Барселоне над Валенсией – видео

В чемпионате Испании состоялся матч между Валенсией и Барселоной. Все решил единственный гол, забитый в компенсированное арбитром время.

В матче между Валенсией и Барселоной было больше не засчитанных голов, чем засчитанных. Еще в первом тайме арбитр не засчитал гол, который забил Ансу Фати. Он зафиксировал офсайд у игрока Барселоны, к которому отлетел мяч после не слишком удачного приема Роберта Левандовского, но от ноги защитника "летучих мышей", пытавшегося ему помешать.

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Сам Левандовский свою возможность забить упустил уже в конце первого тайма, когда после навеса с фланга опередил соперников и пробил головой. Мяч попал в штангу.

Отмененный гол через руку

В начале второго тайма Валенсия отправила мяч в ворота Барселоны, когда забил Лино. Но радость на стадионе была недолгой. Арбитр решил проверить, не было ли нарушения правил в этом эпизоде. На повторе было ясно видно, что Маркос Андре сыграл рукой во время навеса в штрафную. И как ни пытались игроки Валенсии доказать противоположное под возмутительные возгласы трибун, гол так и не был засчитан.

Матч так и мог закончиться без засчитанных забитых голов. Но когда уже шло компенсированное время, Рафинья сделал заброс в штрафной майданчик, на которую откликнулся Левандовский. Он сумел протолкнуть мяч в ворота мимо голкипера. Причин не засчитывать этот гол у арбитра уже не было.

Валенсия – Барселона 0:1

Гол: Левандовский, 90+3

Этот гол принес победу Барселоне. А также установить уникальное достижение – "блаугранас" стали первой командой в Ла Лиге, которая за первые 12 туров чемпионата Испании провела 10 "сухих" матчей. Барселона пропустила только в матче против Реал Сосьедад (во втором туре) и мадридского Реала (в девятом туре).

Видеообзор матча Валенсия – Барселона