Такие матчи забирают очень много нервных клеток, – тренер Днепра-1 о победе над Вадуцом

Днепр-1 на последних минутах матча завоевал победу у лихтенштейнского Вадуца в 4-мц туре Лиги конференций.

Артем Довбик на последних минутах матча принес команде желанный гол. Украинский форвард на 91-й минуте выпрыгнул навстречу навесной передаче от Владимира Танчика и пробил головой мимо голкипера.

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Кучер: Вадуц – агрессивная команда

Главный тренер СК Днепр-1 Александр Кучер прокомментировал победу своих подопечных.

"Трудная игра, конечно, получилась. В первом тайме все неплохо выходило к забитому голу. Но быстро пропустили. Во втором тайме было слишком много брака, особенно при выходе из обороны. Очень часто обрезались, и из-за этого было много моментов у наших ворот. Вадуц – агрессивная команда, и она очень хорошо сыграла, у них были моменты, но мы забили очень нужный гол, завоевали три очка.

Это очень радует, ведь остаемся конкурентоспособными в турнирной борьбе. Конечно, еще разберем этот матч, поговорим с игроками. Была тяжелая игра, ребята устали. Мы много времени проводим в пути, не всегда успеваем как следует восстанавливаться, из-за чего накапливается усталость. А через два дня у нас снова игра, поэтому будем готовиться дальше», – сказал Кучер.

В другом матче группы E Аполлон минимально победил АЗ – 1:0.

Мы все понимали. Но это футбол, есть результат, и это сейчас – самое главное. Такие матчи забирают очень много нервных клеток, но победная развязка придает новые силы, эмоционально очень положительно влияет. Поэтому особенно радует, что смогли забить и победить,

– отметил тренер.

Многие украинцы поддержали Днепр-1 на трибунах. Кучер благодарен фанатам, пришедшим поддержать его подопечных.

"Конечно, очень приятно было увидеть столько болельщиков, которые нас поддерживали. Мы их слышали и видели, что придавало сил. Хорошо, что удалось победить и отблагодарить их за такую горячую поддержку. Большая им благодарность!" – добавил специалист.

В следующем туре группового раунда подопечную Кучера встретятся с кипрским Аполлоном. Игра состоится 27 октября. Актуальное турнирное положение в квартете: АЗ – 9 очков, Днепр-1 – 7, Аполлон – 4, Вадуц – 2.