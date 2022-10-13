Поединок за шесть очков: кто покажет матч Вадуц – Днепр-1 в Лиге конференций
В четверг, 13 октября, сразу два украинских клуба сыграют в еврокубках. Днепр-1 встретится с Вадуцем в 4-м туре группового раунда Лиги конференций-2022/2023.
Вторая встреча Вадуца и Динпра-1 в розыгрыше группового раунда Лиги конференций состоится на стадионе "Рейнпарк". Стартовый свисток главного арбитра матча Мариана Барбу из Румынии прозвучит в Вадуке в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 канал.
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Где украинцам смотреть важный поединок
Онлайн-сервис Megogo покажет прямую трансляцию матча днепровского клуба, который является официальным транслятором еврокубков в Украине.
Сразу после финального свистка на сайте 24 канала футбольные болельщики смогут прочесть об итогах поединка.
Ситуация в группе и очное противостояние
- Перед второй очной встречей Вадуц опережает Днепр-1 на 2 очка. Подопечные Александра Кучера идут только на третьем месте в группе "Е".
- Лидером таблицы после трех туров является нидерландский АЗ, получивший по одной победе над каждым соперником – 9 пунктов. В то же время статус аутсайдера удерживает Аполлон – один балл.
- Предварительная встреча между Днепром-1 и Вадуцем закончилась результативной мировой 2:2. В составе днепровского клуба забивали Артем Довбык и Александра Пихаленок.