Вторая встреча Вадуца и Динпра-1 в розыгрыше группового раунда Лиги конференций состоится на стадионе "Рейнпарк". Стартовый свисток главного арбитра матча Мариана Барбу из Румынии прозвучит в Вадуке в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 канал.

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Где украинцам смотреть важный поединок

Онлайн-сервис Megogo покажет прямую трансляцию матча днепровского клуба, который является официальным транслятором еврокубков в Украине.

Сразу после финального свистка на сайте 24 канала футбольные болельщики смогут прочесть об итогах поединка.

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