Беленюк проиграл Гутцайту борьбу за пост президента НОК Украины
Источник:НОК Украины
17 ноября прошли выборы главы Национального Олимпийского комитета Украины. В результате голосования победил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
В четверг, 17 ноября, состоялась Генассамблея НОК, на которой избрали нового руководителя организации. На должность претендовали три кандидата: олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а также директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.
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Каждый кандидат представил программу реформирования организации. Не обошлось и без неожиданностей. Перед началом голосования за нового президента НОК исчез свет. И все же, несмотря на трудности, голосование состоялось.
За кандидатуру Гутцайта проголосовали 123 делегата (83.67%). Жана Беленюка поддержали 22 человека (14.97%), за Игоря Малинского отдали 2 голоса (1.36%).
Что известно о новом главе НОК Украины
- Вадим Гутцайт – олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года в Барселоне.
- С 2018 года он работал директором Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации.
- С марта 2020 года – министр молодежи и спорта Украины.
Напомним, последние 17 лет президентом НОК Украины был Сергей Бубка, не выдвигавший свою кандидатуру в 2022 году.