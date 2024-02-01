Ребров отреагировал на слухи известного комментатора относительно предложений от топ-клубов ОАЭ

Недавно на просторах интернета появилась информация о том, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров якобы получал предложения от клубов из ОАЭ. Наставник не оставил без внимания эти слухи.

По словам украинского комментатора и ведущего ютуб-канала "Вацко Live" Виктора Вацко, Ребров получал предложения от ОАЭ. К тренеру сборной обращались такие клубы, как Аль-Джазира и Аль-Шабаба.

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Вацко назвал клубы, от которых поступали предложения

Но Виктор отметил, что несмотря на безумные предложенные суммы и разрешение совмещать работу с сине-желтой командой, Сергей Ребров отказался.

Коуч главной команды страны, который недавно стал вице-президентом УАФ, лаконично прокомментировал слухи.

Никак. Об информации спросите у Вацко. Смотрите, я должен комментировать всю информацию, которую дают блогеры?

– ответил Ребров.

Напомним, что уже в марте сборная Украины по футболу поборется в плей-офф отбора на Евро-2024. Первый экзамен на подопечных Сергея Станиславовича ожидает уже 21 марта на выезде против Боснии и Герцеговины. В случае победы "сине-желтые" сыграют против победителя матча Израиль – Исландия, который состоится тоже 21 марта.

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