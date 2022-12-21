"Настоящий отморозок": Вацко дал оценку лучшему голкиперу ЧМ-2022

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал одним из героев чемпионата мира 2022 в Катаре. Голкипер отличился не только уверенной игрой, но и экстравагантным поведением.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 по пенальти обыграла команду Франции и завоевала золотые награды Мундиаля. Три футболиста "Альбиселесте" получили индивидуальные награды лучшим игрокам турнира.

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Среди лауреатов Мундиаля оказался голкипер Аргентины Эмилиано Мартинес. Надежная игра 30-летнего вратаря стала составной частью успеха команды Скалони. Однако неординарный футболист запомнился не только фантастическими сейвами, но и странными поступками.

Вацко: Мартинес – отбит наглухо

Именно эту особенность Мартинеса отметил известный футбольный комментатор Виктор Вацко.

"Знаете, на что я обратил внимание? На лицо Эмилиано Мартинеса. Перед ударом Чуамени показали его лицо, его глаза. Но он отбит наглухо. Он просто отбитый чудак. Этот Чуамени вышел, 100 миллионов… А показывают лицо Эмилиано… Не знаю, что он ест, что он курит, что он нюхает. Он просто на**р отбитый" - сказал Вацко.

Выступление на ЧМ-2022 стало звездным временем голкипера, который до этого особо нигде не заиграл.

Парадокс в том, что ему 30 лет, а он в футбол играет третий сезон. Он всегда то сидит на банке в Арсенале, то его отправляют по арендам. Он третий сезон играет в какой-то там Астон Вилле. Ну, по факту. А потом, когда ему эту перчатку дали… Ну не отморозок?

– заметил футбольный комментатор.

Эмилиано Мартинес долгое время был вторым голкипером в лондонском Арсенале. Только в последние три сезона он имеет постоянную практику в Астон Вилле. В сборной Аргентины Мартинес сыграл 26 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Также на его счету 17 "сухих" поединков в футболке "Альбиселесте".

Напомним, что на церемонии вручения награды "Лучшему вратарю" ЧМ Мартинес отметился провокационным поведением. На глазах десятков тысяч болельщиков и миллионов телезрителей он приставил награду к паху и немного потряс.

Эмилиано Мартинес на церемонии награждения / twitter.com/sportsbriefcom

Мартинес на ЧМ-2022