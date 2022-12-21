Збірна Аргентини у фіналі ЧС-2022 по пенальті переграла команду Франції і здобула золоті нагороди Мундіалю. Троє футболістів "Альбіселесте" отримали індивідуальні нагороди найкращим гравцям турніру.

Детальніше Мбаппе, Мессі та ще два аргентинці: хто отримав індивідуальні нагороди на ЧС-2022

Серед лауреатів Мундіалю опинився голкіпер Аргентини Еміліано Мартінес. Надійна гра 30-річного воротаря стала складовою успіху команди Скалоні. Проте неординарний футболіст запам'ятався не лише фантастичними сейвами, але й дивакуватими вчинками.

Вацко: Мартінес – відбитий наглухо

Саме цю особливість Мартінеса відмітив відомий футбольний коментатор Віктор Вацко.

"Знаєте, на що я звернув увагу? На обличчя Еміліано Мартінеса. Перед ударом Чуамені показали його обличчя, його очі. Та він відбитий наглухо. Він просто відбитий чудак. Цей Чуамені вийшов, 100 мільйонів… А показують обличчя Еміліано… Не знаю, що він їсть, що він курить, що він нюхає. Він просто на**р відбитий" – сказав Вацко.

Виступ на ЧС-2022 став зоряним часом голкіпера, який до цього особливо ніде не заграв.

Парадокс у тому, йому 30 років, а він у футбол грає третій сезон. Він завжди то сидить на банці в Арсеналі, то десь його відправляють по орендах. Він третій сезон грає в якійсь там Астон Віллі. Ну по факту. А потім, коли йому цю рукавичку дали… Ну не відморозок?,

– зауважив футбольний коментатор.

Довідка. Еміліано Мартінес тривалий час був другим голкіпером у лондонському Арсеналі. Лише останні три сезони він має постійну практику у Астон Віллі. У збірній Аргентини Мартінес зіграв 26 поєдинків, у яких пропустив 13 м'ячів. Також на його рахунку 17 "сухих" поєдинків у футболці "Альбіселесте".

Нагадаємо, що на церемонії вручення нагороди "Найкращому воротарю" ЧС Мартінес відзначився провокативною поведінкою. На очах десятків тисяч вболівальників та мільйонів телеглядачів, він приставив нагороду до паху і трохи потряс.

Еміліано Мартінес на церемонії нагородження / twitter.com/sportsbriefcom

Мартінес на ЧС-2022