В Украине перенесли еще один футбольный матч из-за угрозы ракетных обстрелов

Чемпионат Украины по футболу приходится проводить в постоянной угрозе ракетных ударов со стороны российских оккупантов. Это влияет и на соревновательный календарь. Так что некоторые матчи приходится переносить.

В седьмом туре УПЛ Заря должна была принимать Колосс в субботу, 15 октября. Игра должна была начаться в 15:00. Но игру решили перенести на неопределенный срок.

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Изменения внесли и в матч, в котором Металлист 1925 будет принимать Львов. Эта игра тоже была запланирована на субботу, 15 октября. Матч состоится в этот день, но не в Киеве на НСК "Олимпийский", а в Ковалевке на стадионе "Колос" и начнется в 13:00. Все потому, что в Киеве объявили запрет на проведение футбольных матчей.

Стоит отметить, что в Ковалевке в пятницу, 14 октября, должен был состояться матч Черноморец – Кривбасс. Но по согласованию обоих клубов, игру перенесли из-за угрозы ракетных ударов . Они сыграют 2 декабря 2022 года.

Это уже второй матч Металлист 1925 переносят из-за угрозы ракетных ударов. В понедельник, 10 октября, харьковская команда должна была сыграть против Александрии в Киеве на НСК "Олимпийский". Но в этот день российская армия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины, в том числе несколько ракет были запущены по Киеву. Так что матч тогда перенесли.