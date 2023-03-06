Максимальная ротация: в стартовом составе аутсайдера УПЛ на матч вышли сразу 10 новичков

Львов очень активно поработал на транмферном рынке. В аудсайдерской дуэли в составе "львов" на поле вышли немало новоиспеченных футболистов Львова.

Львов минимально обыграл Минай (1:0) в рамках 16 тура Украинской Премьер-лиги. В стартовом составе львовского коллектива на поле появилось сразу 10 новых лиц. 24 канал.

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Все из чистого листа

"Львы" активно поработали в зимнее трансферное окно. Львовский коллектив в межсезонье подписал сразу 14 новых футболистов, среди которых опытные украинцы, так и легионеры. Из игроков, игравших прошлую часть сезона, в основном составе "горожан" на победный матч против Миная вышел только Максим Грисе, все остальные 10 футболистов - новички команды. Однако на 53-й минуте встречи вместо "ветерана" Львова Грисьо на поле появился Эсеола и команда полностью состояла из новых игроков.

новоиспеченным капитаном Львова стал зимний новичок команды Александр Рыбка.

Напомним, первую часть сезона львовяне завершили на последнем месте чемпионата Украины. Победа в 16-м туре УПЛ не помогла "горожанам" вылезти выше по турнирной таблице соревнований.

Все зимние новички Львова / инстаграмм "горожан"

Новоиспеченные игроки "львов"