В России будут судить хоккеистов-любителей, которые подрались с представителями ФСБ. Это событие произошло во время матча в российском городе Биробиджан.

Игра между местной командой Тафгай и командой регионального управления ФСБ состоялась еще весной 2024 года. Однако, пятеро хоккеистов будут наказаны, только сейчас, сообщает 24 канал по информации росСМИ.

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Хоккейный зашквар от ФСБ в России

Российские хоккеисты-любители во время матча подрались с командой представителей ФСБ. После чего игроков, участвовавших в драке арестовали на 15 суток.

Через 2 месяца после инцидента против хоккеистов команды Тафгай открыли уголовное дело. Его охарактеризовали, как "хулиганство совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением представителю власти.

В итоге игрокам биробиджанской хоккейной команды грозит лишение свободы сроком на 7 лет. В хоккее драка привычное явление за которое рефери наказывают игроков удалением на несколько штрафных минут, но конечно, если пострадавшие не представители российского ФСБ.

Драка между игроками Тафгая и представителями ФСБ / Скриншот с видео

26 сентября правоохранители задержали двух игроков Тафгая. Хоккеистов арестовали так, как они имеют загранпаспорта и по мнению следствия могут убежать от руки российского "правосудия".