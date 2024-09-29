Хоккеистов-любителей из России будут судить из-за драки с командой ФСБ
В России будут судить хоккеистов-любителей, которые подрались с представителями ФСБ. Это событие произошло во время матча в российском городе Биробиджан.
Игра между местной командой Тафгай и командой регионального управления ФСБ состоялась еще весной 2024 года. Однако, пятеро хоккеистов будут наказаны, только сейчас, сообщает 24 канал по информации росСМИ.
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Хоккейный зашквар от ФСБ в России
Российские хоккеисты-любители во время матча подрались с командой представителей ФСБ. После чего игроков, участвовавших в драке арестовали на 15 суток.
Через 2 месяца после инцидента против хоккеистов команды Тафгай открыли уголовное дело. Его охарактеризовали, как "хулиганство совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением представителю власти.
В итоге игрокам биробиджанской хоккейной команды грозит лишение свободы сроком на 7 лет. В хоккее драка привычное явление за которое рефери наказывают игроков удалением на несколько штрафных минут, но конечно, если пострадавшие не представители российского ФСБ.
26 сентября правоохранители задержали двух игроков Тафгая. Хоккеистов арестовали так, как они имеют загранпаспорта и по мнению следствия могут убежать от руки российского "правосудия".