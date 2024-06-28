Хорошая новость для чемпиона: в реванше Усик – Фьюри могут ввести видеоповторы

Александр Усик неоднократно сталкивался с "грязным" боксом со стороны соперников. В реванше с Тайсоном Фьюри подобные выходки могут стать невозможными.

37-летний украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Потенциальное нововведение в реванше Усика с Фьюри

Теперь Усику нужно победить британца Тайсона Фьюри еще и в реванше. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман предложил ввести видеоповторы в повторном поединке.

"Видеоповтор – это правило, которое действует в WBC в течение последних нескольких лет, но у нас сложная ситуация с Британским боксерским советом контроля, поскольку они не соглашаются на его использование.

Однако, во время заседаний по вопросам правил последнего боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, мы требовали, чтобы видеоповтор был использован в интересах WBC. Мы будем настаивать на этом в реванше Усик – Фьюри и в каждом бою, в котором WBC участвует", – сказал Сулейман.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. 21 декабря должен состояться бой-реванш между боксерами.