Лунин перессорил президента и тренера Реала: почему украинец стал "жертвой" конфликта в Мадриде

Было много слухов об уходе Андрея Лунина из Реала. Но последние события могут оставить украинского голкипера в Мадриде еще на год.

Все после разговора президента Реала Флорентино Переса и главного тренера команды Карло Анчелотти, обсудивших трансферную политику клуба. Здесь их взгляды разделились.

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У них разные трансферные взгляды

Перес заявил Анчелотти, что клуб больше не будет тратить средства на покупку новых футболистов. Аренда Хоселу из Эспаньола стала последним трансфером Реала в летнее межсезонье-2023.

Зато такой расклад не устраивает Анчелотти. Наставник "сливочных" хочет приобрести еще резервного голкипера для Реала, которым сейчас украинец Андрей Лунин. Анчелотти хочет видеть в своей команде вратаря Хетафе Давида Сорию, который будет заменой Лунину и быть на подстраховании в случае травмы Тибо Куртуа.

Наставник Реала перестал видеть у Лунина перспективу и развитие как футболиста, поэтому хочет приобрести еще одного голкипера. Тем более что СМИ активно сообщали, что украинский вратарь летом покинет Мадрид.

Президент мадридского клуба заверил, что Лунин доработает контракт с Реалом до его логического окончания. Напомним, что соглашение Андрея с "Королевским клубом" истекает 30 июня 2024 года.

Следующие трансферные приобретения команды летом 2023-го будут только в случае форс-мажоров.

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