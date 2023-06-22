Лунин перессорил президента и тренера Реала: почему украинец стал "жертвой" конфликта в Мадриде
Источник:Relevo
Было много слухов об уходе Андрея Лунина из Реала. Но последние события могут оставить украинского голкипера в Мадриде еще на год.
Все после разговора президента Реала Флорентино Переса и главного тренера команды Карло Анчелотти, обсудивших трансферную политику клуба. Здесь их взгляды разделились.
Вот так "Я не крепостной": футболист Зари раскрыл ультиматум клуба из-за отказа продолжать контракт
У них разные трансферные взгляды
Перес заявил Анчелотти, что клуб больше не будет тратить средства на покупку новых футболистов. Аренда Хоселу из Эспаньола стала последним трансфером Реала в летнее межсезонье-2023.
Зато такой расклад не устраивает Анчелотти. Наставник "сливочных" хочет приобрести еще резервного голкипера для Реала, которым сейчас украинец Андрей Лунин. Анчелотти хочет видеть в своей команде вратаря Хетафе Давида Сорию, который будет заменой Лунину и быть на подстраховании в случае травмы Тибо Куртуа.
Наставник Реала перестал видеть у Лунина перспективу и развитие как футболиста, поэтому хочет приобрести еще одного голкипера. Тем более что СМИ активно сообщали, что украинский вратарь летом покинет Мадрид.
Президент мадридского клуба заверил, что Лунин доработает контракт с Реалом до его логического окончания. Напомним, что соглашение Андрея с "Королевским клубом" истекает 30 июня 2024 года.
Следующие трансферные приобретения команды летом 2023-го будут только в случае форс-мажоров.
Карьеру Андрея Лунина в Реале: главное
- Трансфер Андрея Лунина в Реал, который состоялся в июле 2018-го, вызвал футбольный БУМ в украинском футболе. Молодой голкипер перешел из Зари сразу в один из лучших клубов мира.
- Сначала "сливочные" решили отправить украинца по арендам, где бы он набрался опыта и привык к испанскому футболу.
- Однако даже это не помогло Лунину выиграть конкуренцию у Куртуа. Андрей продолжает оставаться вторым номером Реала.
- В общей сложности с момента переезда в Мадрид провел за "сливочных" лишь 17 матчей, в которых пропустил 19 голов и 4 поединка отыграл на ноль.
- Прошлый сезон-2022/2023 стал лучшим для украинца в Реале, сыграв 12 матчей.
- С мадридским клубом завоевал 6 трофеев.