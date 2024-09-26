Подобного не случалось 14 лет: в Пекине побит рекорд сезона по продолжительности матча в WTA-туре

В четверг, 26 сентября, состоялись поединки первого круга турнира серии WTA 1000 в Пекине. В одном из них встречались китаянка Гао Синью и представительница Испании Сара Соррибес Тормо.

Они провели сверхдраматичный 3-сетовый матч. В нем испанка одержала победу со счетом 6:7, 7:5, 7:5, сообщает 24 Канал.

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Исторический поединок

Этот матч стал самым продолжительным в сезоне в женском туре. Он длился 4 часа 15 минут и превзошел рекорд, который Лаура Зигемунд и Ван Сию установили всего восемь дней назад.

Что интересно, эта встреча стала четвертой по продолжительности в истории на уровне WTA. До того поединки среди женщин не длились более четырех часов с 2011 года.

Самые длинные поединки в истории WTA: топ-5

6:31 часов. Джин Хепнер – Вики Нельсон-Данбар, 1984 год (6:4, 7:6) 4:44 часа. Франческа Скьявоне – Светлана Кузнецова, 2011 год (6:7, 7:5, 10:8) 4:19 часа. Барбора Стрыцова – Регина Куликова, 2010 год (7:6, 6:7, 6:3) 4:14 часа. Гао Синью – Сара Соррибес Тормо, 2024 год (7:6, 5:7, 5:7) 4:09 часа. Лаура Зигемунд – Сию Ван, 2024 год (7:6, 4:6, 7:6).

Смотрите видеообзор матча Гао Синью – Сара Соррибес Тормо

Интересно. Накануне на этом же турнире была прервана самая длинная проигрышная серия в истории тенниса. Чжан Шуай одержала первую победу с января 2023 года.

Напомним, что Украину в 1/32 финала на "тысячнике" в Пекине представят три теннисистки – Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Свои матчи они проведут 27 сентября.