Пока лежал травмированный вратарь: в чемпионате Украины команда забила скандальный гол – видео

Во второй лиге Украины возник курьезный инцидент. В результате еще и вышел виновный арбитр матча.

Инцидент произошел в рамках 14-го тура Второй лиги Украины между командами Чайка и Хуст (1:2). Игроки гостей совершили довольно скандальный поступок.

Достойно внимания "Украинская магия": Жирона оригинально оценила игру Цыганкова в матче против Севильи

Странно и только

Игроки закарпатского коллектива стали авторами неприятного момента. При счете 1:0 в пользу Чайки футболистам Хуста удалось организовать гол, однако тот понес большой скандал. Голкипер хозяев выполнял удар от ворот, однако очень плохо выбил мяч, просто подкатившийся к ногам нападающего Хуста.

После выполнения свободного удара вратарь Чайки сразу упал на землю, однако форварда гостей это не озадачило и он закатил мяч в пустые ворота, сравняв счет в матче. Футболистам закарпатского коллектива даже не пришло в голову оформить фейр-плей, что обычно возмутило игроков Чайки. Вратаря хозяев заменили, поскольку тот все-таки получил травму. Затем Хуст забил еще один гол и вырвал победу в нервном поединке.

Интересно, что главный тренер Чайка не решился сбросить всю вину на футболистов Хуста. В ситуации он обвинил арбитра встречи, который должен урегулировать такой эпизод.

Мне кажется, что, если бы футболисты Хуста вели в счете, то, может, они не забивали бы этот мяч, и обратили внимание на повреждения вратаря. Но есть дух игры и мотивация, а их команда проигрывала, поэтому все методы для достижения положительного результата они использовали. Я не могу винить их в том, что они нечестно забили нам гол. Я считаю, что арбитр мог взять на себя ответственность и отреагировать на травму голкипера,

– считает главный тренер Чайки.

Видео эпизода (скандальный момент на два часа):