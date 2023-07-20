В Киеве открыли фотовыставку спортсменов с инвалидностью Специальной Олимпиады Украины

Люди с инвалидностью по причине отклонений в умственном развитии часто сталкиваются со стереотипами и предубеждениями. А их достижения и победы остаются незамеченными или неоцененными. Поэтому в Национальном музее Тараса Шевченко открыли фотовыставку "Разрушая барьеры, объединяя сердца".

Фотовыставка посвящена месяцу поддержки участников сборной Специальной Олимпиады Украины. Ее цель – показать уникальные достижения украинских спортсменов Специальной Олимпиады Украины с отклонениями в умственном развитии, подчеркнуть значение инклюзивного подхода и понимания потенциала каждого человека, несмотря на его интеллектуальные возможности.

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Открытие выставки прошло 20 июля. Посетить экспозицию можно будет всем желающим до 30 июля включительно с 10 до 18 часов во все дни, кроме понедельника.

На выставке можно будет более подробно познакомиться с 24 спортсменами национальной сборной СОУ. Они завоевали 21 медаль на крупнейшем инклюзивном событии в мире – Всемирных Играх Специальных Олимпиад в Берлине.

Всемирные Игры Специальных Олимпиад 2023 – это самое большое инклюзивное событие в мире. В ней приняли участие 7000 спортсменов, 185 делегаций, 20 000 волонтеров. Тысячи спортсменов с отклонениями в умственном развитии соревновались в 26 видах спорта.

Посетители смогут узнать больше о проблемах людей с инвалидностью, вызовах, с которыми они сталкиваются и роли спорта в улучшении физического и психологического благосостояния украинских спортсменов. А также убедится, что, несмотря на отклонения в умственном развитии, можно достигать спортивных высот, двигаться к своим мечтам и стать национальной гордостью.

"Согласно статистике, 480 тысяч взрослых и детей в Украине имеют особые образовательные потребности и интеллектуальные нозологии и, к сожалению, большинство из них до сих пор изолированы от общества и не могут развивать свои способности. Благодаря этой выставке и сотрудничеству с ОО "Специальная олимпиада Украины" мы стремимся разрушить стигмы и стереотипы по спортивным возможностям людей с ментальными нозологиями, а также создать толерантное общество без барьеров", – рассказала директор благотворительного фонда Екатерины Белорусской Анжела Фокина.

Фотовыставку организовали ОО "Специальная Олимпиада Украины" совместно с благотворительным фондом Екатерины Белорусской.