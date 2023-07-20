Фотовиставка присвячена місяцю підтримки учасників національної збірної Спеціальної Олімпіади України. Її мета – показати унікальні досягнення українських спортсменів Спеціальної Олімпіади України з відхиленнями у розумовому розвитку, підкреслити значення інклюзивного підходу та розуміння потенціалу кожної особи, попри її інтелектуальні можливості.

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Відкриття виставки відбулось 20 липня. Відвідати експозицію можна буде усім охочим до 30 липня включно з 10 до 18 години в усі дні, крім понеділка.

На виставці можна буде детальніше познайомитися з 24 спортсменами національної збірної СОУ. Вони здобули 21 медаль на найбільшій інклюзивній події у світі – Всесвітніх Іграх Спеціальних Олімпіад у Берліні.

Довідка. Всесвітні Ігри Спеціальних Олімпіад 2023 – це найбільша інклюзивна подія у світі. У ній взяли участь 7000 спортсменів, 185 делегацій, 20000 волонтерів. Тисячі спортсменів з відхиленнями у розумовому розвитку змагались у 26 видах спорту.

Відвідувачі матимуть можливість дізнатися більше про проблеми людей з інвалідністю, виклики, з якими вони стикаються та роль спорту у покращенні фізичного та психологічного добробуту українських спортсменів. А також пересвідчаться, що попри відхилення у розумовому розвитку, можна досягати спортивних висот, рухатись до своїх мрій і стати національною гордістю.

"Згідно зі статистикою, 480 тисяч дорослих та дітей в Україні мають особливі освітні потреби та інтелектуальні нозології й, на жаль, більшість з них досі ізольовані від суспільства і не можуть розвивати свої здібності. Завдяки цій виставці та співпраці з ГО "Спеціальна олімпіада України" ми прагнемо зруйнувати стигми та стереотипи щодо спортивних можливостей людей з ментальними нозологіями, а також створити толерантне суспільство без барʼєрів", – розповіла директорка благодійного фонду Катерини Білоруської Анжела Фокіна.

Фотовиставку організували ГО "Спеціальна Олімпіада України" спільно з благодійним фондом Катерини Білоруської.