Чтобы увековечить достижения: в Катаре сделают музей из комнаты Месси

Лионель Месси стал героем нации после победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022. Катарцы решили оставить добычу аргентинца в памяти местных болельщиков.

Аргентина впервые за 36 лет стала чемпионом мира. Катар, принимавший мундиаль, создаст мини-музей в честь главного героя латиноамериканской сборной Лионеля Месси.

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Игроки сборной Аргентины проживали в отеле Qatar University Hotel, который находится в Дохе столице Катара. Лонель Месси проживал в номере В201. Комната в ближайшее время будет украшена атрибутами Лионеля Месси. Вещи должны будут напоминать болельщикам об успехах и достижениях легендарного аргентинца. Помещение будет переименовано в музей, а вход открыт для студентов и гостей страны.

Аль Хитми директор Университета Катара рассказал, что комната игрока увековечит достижение сборной Аргентины:

Комната игрока аргентинской команды Лионеля Месси останется без изменений и будет доступна только для посещения, а не для проживания, поскольку она будет служить небольшим музеем, который будет содержать все вещи Месси и будет наследием для студентов и поколений. Комната будет символом больших достижений Месси во время Чемпионата мира, – рассказал директор.

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