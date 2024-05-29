Автомобиль экс-директора Шахтера расстреляли неизвестные: есть ли пострадавшие

Бывший директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту с января 2024 года работает в Осиеке. Накануне португальский специалист попал в неприятную ситуацию в Хорватии.

В его автомобиль было выпущено 7 пуль. К счастью, сам специалист или кто-нибудь другой не пострадал.

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Продолжается расследование

По информации издания, вероятно, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 мая. Автомобиль, которым пользовался Жозе Боту был расстрелян на стоянке между двумя домами, в одном из которых проживает португальский функционер.

Сообщается, что было сделано 7 выстрелов в лобовое стекло и в сиденье водителя. Результаты преступления первым заметил Альфредо Алмейда, который недавно присоединился к Осиеку и работает в должности координатора молодежной школы.

Мы потрясены этим инцидентом! Руководство клуба и все сотрудники выражают полную поддержку нашему спортивному директору Жозе Боту и просят всех, кто владеет какой-либо информацией об этом неприятном событии, обратиться в полицию. Клуб не будет делать дополнительных заявлений, пока продолжается расследование, чтобы компетентные органы могли беспрепятственно выполнять свою работу,

– говорится в заявлении Осиека.



Последствия обстрела автомобиля Боту / Фото Cropix

На это событие уже отреагировал и сам Жозе Боту. Он поблагодарил членов и болельщиков Осиека и заявил, что полностью доверяет местной полиции.

"Я хотел бы от всего сердца поблагодарить за огромную поддержку, которую я получил после недавнего инцидента с моим автомобилем. Излияние беспокойства и солидарности как со стороны клуба, так и наших преданных болельщиков был действительно трогательным и высоко оцененным в это сложное время.

Я также хотел бы выразить искреннюю благодарность Федерации футбола Хорватии и мэру Осиека за поддержку и помощь. Их участие и забота были решающими, и я благодарен за их преданность делу обеспечения безопасности и благополучия всех жителей.

Я полностью доверяю полиции и ее способности тщательно расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности. Верю, что они быстро решат эту ситуацию и обеспечат безопасность всех жителей. Еще раз спасибо за непоколебимую поддержку. Вместе мы преодолеем это и продолжим двигаться вперед со стойкостью и решимостью", – написал Боту.

. Жозе Боту подписал соглашение с хорватским клубом 11 января 2024 года до конца сезона-2025/2026. Он занимает должность спортивного директора. В нынешней кампании Осиек финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице.

Напомним, что португальский специалист работал в Шахтере с 1 июля 2018 года по 27 декабря 2021 года, после чего перешел в ПАОК, а оттуда уже в Осиек.