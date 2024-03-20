Инициатором выступает легендарный тренер: в футболе может измениться правило определения офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил испытание изменения правила офсайда. Оно уже тестируется в юношеских турнирах Италии и Швеции.

Инициатором изменений одного из самых противоречивых правил в футболе выступает бывший легендарный тренер Арсен Венгер. Он считает, что нынешнее правило офсайда помогает защитникам, а не нападающим, что делает игру менее зрелищной.

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Изменение, которое поможет игрокам атаки

Француз предлагает, чтобы положение вне игры фиксировали в том случае, если игрок атакующей команды, будет впереди защитника всем телом, а не только одной частью, как сейчас.



Правило об офсайде могут изменить / Фото из соцсетей Football Talk

Отмечается, что такие изменения могут быть приняты не ранее февраля 2025 года. До этого времени Международный совет футбольных ассоциаций будет изучать все тесты, и, если результаты окажутся успешными, то изменение правила может быть рассмотрено на следующей ассамблее IFAB, это касается и возможного нововведения синих карточек, о которых говорилось ранее.