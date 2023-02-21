В ДТП погибла украинская спортсменка по академической гребле Валерия Сарапина

Несчастный случай унес жизни юной украинской спортсменки. Валерия Сарапина временно покинула украинские земли, чтобы хотя бы тренироваться.

Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло во Франции, а именно в городе Гренобль. О смерти молодой спортсменки сообщила тренер Валерии Наталья Губа.

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Потому что россияне забрали возможность тренироваться

Несчастный инцидент произошел 19 февраля. Девушка уехала во Францию после начала войны России против Украины на территории нашего государства, чтобы иметь возможность продолжать тренироваться. Все потому, что в Украине запрещен выход на открытую воду. Именно там девушка не смогла избежать несчастного случая, унесшего ее жизнь. Тренер Валерии Наталья Губа отметила, что мать была вместе с дочерью до последнего.

Валерия Сарапина – выпускница ДЮСШ №1 города Каменское Днепропетровской области. Юная спортсменка была призером, а также чемпионкой областных и всеукраинских соревнований по академической гребле.