Жахлива дорожньо-транспортна пригода трапилось у Франції, а саме у місті Гренобль. Про смерть молодої спортсменки повідомила тренерка Валерії Наталія Губа.

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Бо росіяни забрали змогу тренуватись

Нещасний інцидент трапився 19-го лютого. Дівчина поїхала до Франції після початку війни Росії проти України на теренах нашої держави, щоб мати можливість продовжувати тренуватися. Все через те, що в Україні заборонено вихід на відкриту воду. Саме там дівчина не змогла уникнути нещасного випадку, яке забрало її життя. Тренерка Валерії Наталія Губа зазначила, що мати була разом з донькою до останнього.

Валерія Сарапіна – випускниця ДЮСШ №1 міста Кам'янське Дніпропетровської області. Юна спортсменка була призеркою, а також чемпіонкою обласних та всеукраїнських змагань з академічного веслування.