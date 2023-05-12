Упал в обморок от удара в голову: на школьном футбольном турнире фаны избили двух учеников - видео

Двое учеников-футболистов попали под горячую руку болельщиков. Школьников сделали виновниками результата, не понравившегося фанатам.

Инцидент произошел в Дрогобыче на футбольном турнире. Под горячую руку болельщиков попали как минимум два 14-летних игрока.

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Скандал вырос вокруг обычного футбольного школьного турнира во Львовской области. Во время детских соревнований произошла потасовка, в результате которой пострадали по меньшей мере двое школьников. Подросткам вред нанесли фанаты, которым не понравился результат игры. Сама потасовка произошла уже после завершения игры и объявления победителей. Одному из пострадавших разбили нос (также было подозрение на перелом ребра), а вот другой школьник, 14-летний парень (ученик стебницкого лицея номер 7), потерял сознание на поле. Его довольно долго не могли привести в сознание.

По словам начальника отдела образования, скорую помощь на место не вызвали, поскольку парень пришел в себя и без проблем пошел домой. Но вот когда подросток вернулся с соревнований, он опять потерял сознание. Тогда родители юноши обратились к врачам. Также на место происшествия полиция не была вызвана, поскольку организаторы мероприятия решили разобраться самостоятельно.

У парня было подозрение на сотрясение мозга, поскольку, как отметил отец пострадавшего, нападавшие ударили 14-летнего парня ногой в голову. Пока разбойников не нашли. Однако на футбольной площадке есть видеонаблюдение, благодаря которому можно добиться справедливости. Правоохранители уже отреагировали на видео из социальных сетей и начали проверку.

Видео инцидента. Осторожно, на ролике есть ненормативная лексика. 18+