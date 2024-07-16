Всех перехитрил: в Эстонии футболист забил сумасшедший гол с центра поля после свистка арбитра

Футбольные болельщики со всего мира в основном следят за топовыми клубными и международными турнирами. Однако футбол тем и хорош, что в нем есть место для шедевров на любом уровне.

Один из таких произошел в матче второй лиги Эстонии между Харью и таллиннским Калевом U-21. В нем игрок гостей забил уникальный гол, решившись на удар, которого никто не ожидал, пишет 24 Канал.

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Нестандартное решение

Хозяева поля были явными фаворитами поединка и на 52-й минуте повели в счете 2:1. Молодежной команде Калева пришлось начинать игру с центра поля, что она сделала очень эффектно и эффективно.

Традиционное введение мяча должен был сделать 21-летний финский форвард Онни Суутари. Он стоял лицом к своим воротам, чтобы отдать пас одному из своих партнеров, однако в последний момент решил действовать нестандартно.

Нападающий резко обернулся в сторону половины поля соперника и сразу нанес удар, удивив голкипера соперника, который вышел из ворот. Ему лишь оставалось наблюдать как мяч залетает за воротник.

Красивый гол с центра поля: смотрите видео

. Правила ФИФА позволяют засчитывать такие голы с центра поля, если свисток арбитра начал или продолжил игру.

Отметим, что в конце концов матч закончился со счетом 3:3. Онни Суутари провел на поле 55 минут и отметился дублем.