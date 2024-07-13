В Бразилии команда повела в счете, ни разу не коснувшись мяча: видео забавного гола

Бразильский футбол почти всегда ассоциируется с красивой игрой и индивидуально техничными игроками. Однако бывают в нем и совсем другие нетипичные проявления.

Один из таких произошел в матче бразильской Серии B. В поединке очередного тура местного чемпионата встречались Спорт Ресифи и Новоризонтину, пишет 24 Канал.

Читайте также В Бразилии полицейский на футбольном поле выстрелил в игрока: шокирующее видео

Матч со старта пошел не по плану

Эта игра началась точно не в традициях "Joga Bonito". Гости открыли счет уже на первой минуте, при этом ни разу не коснувшись мяча.

Хозяева ввели мяч с центра поля и пытались развить атаку. Они сделали несколько передач, однако впереди все партнеры были под наблюдением соперника, поэтому пришлось откатиться ближе к своим воротам и отдать пас вратарю.

Но был один нюанс – голкипер располагался не в пределах плоскости ворот. Этого не увидел защитник Алиссон Кассьяно, который сделал нецелесообразный пас и записал в свой пассив один из самых быстрых автоголов в истории.

Смотрите видео с автоголом на первых секундах

Отметим, что игра, в итоге, закончилась со счетом 1:2. После 14 туров оба клуба находятся в зоне лидеров и претендуют на повышение в классе.