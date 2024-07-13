Один із таких стався у матчі бразильської Серії B. У поєдинку чергового туру місцевого чемпіонату зустрічалися Спорт Ресіфі та Новорізонтіну, пише 24 Канал.

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Матч зі старту пішов не за планом

Ця гра розпочалася точно не у традиціях "Joga Bonito". Гості відкрили рахунок вже на першій хвилині, при цьому жодного разу не торкнувшись м'яча.

Господарі ввели м'яч із центра поля та намагалися розвинути атаку. Вони зробили декілька передач, проте попереду всі партнери були під наглядом суперника, тому довелося відкотитися ближче до своїх воріт та віддати пас воротарю.

Але був один нюанс – голкіпер розташовувався не у межах площини воріт. Цього не побачив захисник Аліссон Кассьяно, який зробив недоцільний пас та записав у свій пасив один із найшвидших автоголів у історії.

Дивіться відео з автоголом на перших секундах

Зазначимо, що гра, у підсумку, закінчилася з рахунком 1:2. Після 14 турів обидва клуби знаходяться в зоні лідерів та претендують на підвищення у класі.