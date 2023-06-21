В бою с оккупантами погиб инструктор Ассоциации айкикай Украины Александр Ильченко

Война, развязанная Россией на территории нашего государства, забирает лучших. Вражеский шар не обошел Александра Ильченко.

Александр Ильченко отдал жизнь за свободу и судьбу Украины в возрасте 36 лет. Герой был инструктором Ассоциации айкикай Украины.

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Ценная потеря

Александр Ильченко несколько дней назад получил тяжелое ранение в бою. Врачи боролись за жизнь спортсмена, однако их усилия не помогли. Александр, у которого позывной Днепр, был инструктором Ассоциации айкикай Украины, а также единственным сыном родителей. Следует отметить, что Александр добровольно пошел защищать Украину. Еще задолго до вторжения Ильченко усиленно занимался военной подготовкой и с первого дня полномасштабной войны взял в руки оружие и в составе ТРО защищал Киев. После освобождения своего родного края добровольно записался в ряды ВСУ.

Умный, остроумный, целеустремленный, правдолюб, с четкой гражданской позицией. Ему никогда не было безразлично к проблемам нашего общества, ему не было безразлично будущее своей страны. Любил футбол, но больше всего любил айкидо. Был инструктором Ассоциации айкикай Украины, второй дан айкидо. Учил и воспитывал спортивную молодежь Украины. Был хорошим, светлым человеком. Близким другом нашей семьи и частым гостем нашего дома. Он был единственным сыном у матери. И любящим мужем своей жены,

– рассказала о герое телеведущая Людмила Барбир.

Людмила Барбир и Александр Ильченко / инстаграмм телеведущей