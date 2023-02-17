Парень отошел в вечность в бою под Краматорском. 22-летний Николай был спортсменом и тренером черновицкого клуба Дзаммай.

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Яремчук с шести лет занимался каратэ в своем родном клубе у тренера Святослава Сидлярчука. Николай успешно выступал в кумите в категориях 60 и 67 килограммов, иногда также был задействован и в палаче. Парень – серебряный призер юниорского чемпионата Украины 2016 года. Получил квалификацию в мастера спорта и получил первый дан.

Его спортивную карьеру сначала прервала пандемия коронавируса, во время которой Николай сосредоточился на тренерской деятельности. Яремчук работал с юными спортсменами своего клуба. Также парень успел сделать бакалавриат в Черновицком национальном университете по специальности "физическое воспитание". Планы на жизнь молодого человека испортила война.

Осенью Николай добровольцем ушел на фронт, где воевал в рядах 80-й ОДБШ под позывным "Ярем". Погиб Николай в боях под Краматорском.