Покушение произошло возле ее дома. Там была немалая толпа ее поклонников. Она здоровалась с ними. Именно в этот момент из толпы вышел мужчина, направил пистолет ей в лицо и нажал спусковой крючок. Но пистолет не выстрелил. По предварительной версии – из-за технической неисправности.

Важно В МИД отреагировали на скандальные заявления Сийярто о "ослаблении ЕС" из-за войны в Украине

"Кристина осталась жива, потому что по пока технически не подтвержденной причине пистолет, в котором было пять пуль, не выстрелил", – сказал после покушения президент Аргентины Альберто Фернандес.

Из-за этого покушения футбольные матчи в стране решили 2 сентября не проводить.

"Мы выражаем свое осуждение и решительное неприятие того, что произошло с вице-президентом нации. Призываем общество понять, что любое насилие никогда не было выходом", – говорится в сообщении Федерации футбола Аргентины.

Полиция заявила о задержании подозреваемого в покушении. По данным СМИ, это 35-летний бразилец.

Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. В настоящее время она занимает должность вице-президента и возглавляет Сенат.

Видео покушения на Кристину Фернандес де Киршнер