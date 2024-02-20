В Англии забили самый быстрый гол в истории, который претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса

В понедельник, 19 февраля, состоялись матчи очередного тура девятого по силе дивизиона Англии. В одном из них встречались команды Кройдон и Кокфорст.

Игра между любительскими коллективами завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Несмотря на статус команд, события из этого поединка облетели весь мир, пишет 24 Канал.

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Историческое взятие ворот

Все из-за первого гола в матче. Счет на табло был изменен уже после двух секунд поединка. Дальним ударом с центра поля отличился 36-летний английский форвард Райан Холл.

Смотрите видео быстрого гола

После игры пресс-служба Кройдона в соцсетях сообщила, что гол был засчитан на 2.31 секунде, что должно считаться самым быстрым взятием ворот в истории. Она обратилась к аккаунту Книги рекордов Гиннеса с вопросом, не самый ли быстрый этот гол в истории во взрослом футболе?

С официальной страницы Книги рекордов Гиннеса им ответили, отметив удар: "Какой выстрел, сынок, какой выстрел". Но так и не подтвердили факт установления нового достижения, правда, опровержения пока также не было.

Отметим, что самым быстрым голом в истории в Книге рекордов Гиннеса на даный момент записан забитый мяч, автором которого является Рикардо Оливера из Уругвая. Он 26 декабря 1998 года отметился взятием ворот на 2.8 секунде за Роо Негро в матче против Сориано.

После этого в Книгу рекордов Гиннеса по меньшей мере дважды обращались с заявкой на фиксацию нового достижения, но они не были приняты из-за нарушения условий.