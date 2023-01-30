В 9-м раунде понял, что если сейчас упаду, то упадет и дух бойцов, защищающих страну, – Усик

Боксер Александр Усик рассказал, как мысли об украинских военных добавили ему сил во втором бою против Энтони Джошуа. Он победил и защитил свои чемпионские пояса.

Второй бой Усик – Джошуа состоялось 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии. Это был реванш после того как Усик в первом бою победил Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса. Хотя бой мог и не состояться, ведь после российского вторжения в Украину, Усик записался в терроборону и не думал о боксе. И все же его убедили провести бой против Джошуа. В том числе, украинские военные.

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На бой в Саудовскую Аравию команда Усика взяла с собой и несколько украинских военных, получивших ранения на войне.

"Эти ребята, десять – пятнадцать, приехали в Саудовскую Аравию и поддержали меня. Этих солдат, воюющих с первого дня, мы их привезли посмотреть на бой. У некоторых ребят не было конечностей, и когда я встречался с ними накануне боя, я чувствовал, что со мной часть украинской армии. Либо в раздевалке, либо в стране", – рассказал Усик.

Бой закончился победой Усика раздельным решением судей. Но сам Усик был близок к поражению.

"В девятом раунде я понял, что если я сейчас упаду, то упадет и дух бойцов, защищающих нашу страну. Я боксировал не для себя, я боксировал для всех, кто защищает страну", – рассказал боксер.

Следует отметить, что по запискам судей Усик проигрывал после 9 раунда на записках двух судей из трех – 86:85, 84:87 и 85:86. А победу в этом бою удалось одержать благодаря трем следующим раундам. Только американец Гленн Фельдман в последнем раунде посчитал в пользу Джошуа. В итоге Усик победил разделенным решением судей – 116:112, 113:115 и 115:113.