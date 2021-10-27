Уже есть контракт: Мбаппе окончательно решил перейти в Реал

Форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском Реале. Об этом сообщил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Решение Мбаппе является окончательным

В посте журналиста в твиттере говорится, что Мбаппе окончательно решил перейти в Реал.

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Джанлука Ди Марцио уверяет, что у француза якобы уже есть контракт с мадридским клубом, но пока он не подписан. Заключить соглашение стороны смогут не раньше февраля следующего года.

Также, по словам известного журналиста, решение игрока ПСЖ окончательно.

Если нападающий перейдет в Реал летом, то достанется клубу бесплатно, поскольку его контракт с ПСЖ действует до лета 2022 года.