Уже есть контракт: Мбаппе окончательно решил перейти в Реал
27 октября 2021 , 09:59Читати новину українською
Источник:твиттер Джанлуки Ди Марцио
Форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском Реале. Об этом сообщил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
Решение Мбаппе является окончательным
В посте журналиста в твиттере говорится, что Мбаппе окончательно решил перейти в Реал.
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Джанлука Ди Марцио уверяет, что у француза якобы уже есть контракт с мадридским клубом, но пока он не подписан. Заключить соглашение стороны смогут не раньше февраля следующего года.
Также, по словам известного журналиста, решение игрока ПСЖ окончательно.
Если нападающий перейдет в Реал летом, то достанется клубу бесплатно, поскольку его контракт с ПСЖ действует до лета 2022 года.
- В этом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 14 матчей, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
- Ранее французский нападающий уже заявлял, что хочет продолжить карьеру в мадридском Реале.