Разница в классе была очень существенной, хотя изначально португальцы забивали исключительно ударами с пенальти. Конечно, делал это Криштиану Роналду, но перед финальным свистком он отличился и в игре, что позволило ему оформить 10-й хет-трик в составе сборной.

К слову Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей и видео голов 12 октября

Впрочем, несмотря на выигрыш, Португалия осталась на второй позиции в таблице группы А, имея в активе 16 очков. На один балл больше у Сербии, которая в параллельном матче одолела Азербайджан – 3: 1.

Бомбардирский рекорд Роналду

Для Криштиану это был 182 матч в составе национальной сборной. Роналду в этом поединке обновил свой же рекорд по количеству забитых голов за национальную сборную, теперь у него их 115.

Играя за сборную Португалии Криштиану больше всего голов забил в ворота Люксембурга, уже девять голов, по семь мячей он забил Швеции и Литве, а по шесть раз отмечался в воротах Венгрии и Андорры.

Стоит отметить, что за 2021 год Роналду провел 11 матчей в составе национальной сборной Португалии, в которых забил 12 голов.

Португалия – Люксембург видеообзор