Ужасная гонка была, – Билосюк разочарована результатами второго спринта сезона

Елена Билосюк поделилась впечатлениями после спринтерской гонки в шведском Эстерсунде. Спортсменка сомневается в своей готовности к предстоящей эстафете.

Билосюк критически оценила результат

Одна из лидеров женской сборной по биатлону Елена Билосюк неудачно завершила спринт. Спортсменка допустила две ошибки на огневом рубеже. В итоге она заняла 66-е место.

К теме Хаузер сенсационно победила в спринте, провал украинок в Эстерсунде

Очень тяжело мне сегодня было. Не знаю, почему. Просто с первых метров пришлось терпеть. Видимо, из-за этого немножко задерживала выстрелы на стойке. Пока сама не совсем понимаю, но какая-то неуверенная у меня была стрельба, поэтому две ошибки было. Конечно, я расстроена. Плюс ходом не бежала. Ужасная гонка была,

– призналась Елена.

Теперь Билосюк сомневается в том, следует ли ей участвовать в предстоящей эстафете.

"После сегодняшней гонки у меня очень много сомнений. Буду говорить с тренерами. Скорее всего, я буду просить, чтобы меня меняли на последнем этапе, потому что с таким ходом... Надо реально смотреть на вещи", – подытожила биатлонистка.