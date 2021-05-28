Узбекистан U-21 одолел Украину и выиграл турнир имени Лобановского

В пятницу, 28 мая, молодежная сборная Украины уступила Узбекистану и проиграла турнир имени Валерия Лобановского в Киеве.

Украина U-21 – Узбекистан U-21 0:2

Голы: Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63

Удаление: Хамиджонов, 67 (Узбекистан)

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Узбекистан забил по голу в каждом из таймов. Отметим, что в середине второго тайма гости остались в меньшинстве, но команда Руслана Ротаня не воспользовалась численным большинством.

Это второе поражение украинской молодежки на турнире памяти Лобановского. Ранее сине-желтые проиграли Азербайджану (0:1).

Украина U-21 завершила товарищеский турнир на последнем месте. Победителем мемориала Лобановского-2021 стала сборная Узбекистана.