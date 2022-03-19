УЕФА перенес два матча женской сборной Украины

Европейская ассоциация футбола (УЕФА) утвердила перенос двух матчей женской сборной Украины в отборе ЧМ-2023.

Украина должна была сыграть против Шотландии и Венгрии в апреле. Новые даты – 24 и 28 июня соответственно.

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Из группы выйдет победитель, а команда со второго места будет соревноваться в рейтинге лучших из других групп.

Турнирная таблица группы:

1. Испания – 5 матчей, 15 очков

2. Шотландия – 5, 10

3. Венгрия – 5, 6

4. Украина – 4, 4

5. Фарерские острова – 5, 0