УЕФА перенес два матча женской сборной Украины
19 марта 2022 , 21:54Читати новину українською
Источник:Женский футбол Украины УАФ
Европейская ассоциация футбола (УЕФА) утвердила перенос двух матчей женской сборной Украины в отборе ЧМ-2023.
Украина должна была сыграть против Шотландии и Венгрии в апреле. Новые даты – 24 и 28 июня соответственно.
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Из группы выйдет победитель, а команда со второго места будет соревноваться в рейтинге лучших из других групп.
Турнирная таблица группы:
1. Испания – 5 матчей, 15 очков
2. Шотландия – 5, 10
3. Венгрия – 5, 6
4. Украина – 4, 4
5. Фарерские острова – 5, 0