Организация приняла решение развести эти команды по разным группам из-за войны России с Украиной на Донбассе.

К слову Украина попала в "группу смерти" на Евро-2022 по футзалу: результаты

На турнире Россия сыграет в группе С со сборными Польши, Словакии и Хорватии. Украинцы в группе А. Их соперниками будут Голландия, Сербия или Беларусь и Португалия.

Украина 19 января сыграет в матче открытия против Нидерландов, 23 января сразится с Сербией или Белоруссией, а завершат групповой этап 28 января против португальцев.

Что известно о выступлениях сборной Украины по футзалу

На пяти последних финальных турнирах (Евро-2010 в Венгрии, Евро-2012 в Хорватии, Евро-2014 в Бельгии, Евро-2016 в Сербии и Евро-2018 в Словении) сборная Украины неизменно прекращала борьбу за медали именно на стадии 1/4 финала.

Подопечные Александра Косенко в рамках подготовки к финальной части Евро-2022 провели в сентябре спарринги с командой Румынии, уступив сопернику в первой встрече (1:2) и разгромив во второй (4:0).