Беленюк рассказал, когда Комитет по вопросам молодежи и спорта рассмотрит увольнение Гутцайта

Комитет Верховной Рады Украины по молодежи и спорту рассмотрит проект постановления об увольнении Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. Бывший фехтовальщик сосредоточится исключительно на работе в Национальном олимпийском комитете страны.

Депутат-борец Жан Беленюк рассказал, что 3 августа состоится заседание Комитета, во время которого будет рассмотрено увольнение Вадима Марковича с должности министра молодежи и спорта.

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Уже сформирована предварительная повестка дня на ближайшее заседание комитета. Олимпийский чемпион обратился к своим подписчикам у себя в телеграмм-канале, где попросил проголосовать относительно второго пункта, где речь как раз идет о Гутцайте.

Интересно, что большинство подписчиков Беленюка проголосовали за увольнение Гутцайта из министерства, а это уже 92%. Лишь 3% были на стороне еще нынешнего министра. Пять процентов выдвинули свой вариант.

Напомним, что сам Гутцайт изъявил желание покинуть этот руководящий пост, чтобы полностью сосредоточиться на работе в НОК Украины. Отметим, именно Беленюк был главным конкурентом Гутцайта в выборах нового президента НОК.

О внесении в Верховную Раду проекту постановления об отставке Гутцайта с должности министра молодежи и спорта сообщила народная депутат Ирина Геращенко.

Вадим Гутцайт занимает кресло Министра молодежи и спорта с 4 марта 2020 года.

Также на этом ближайшем заседании Комитета рассмотрят еще четыре пункта, среди которых дисквалификация Ольги Харлан, которую она получила на последнем ЧМ-2023 в Милане. Эта тема вызвала большую огласку не только в Украине, но и в мире.