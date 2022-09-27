Увидим, что скажут врачи, – тренер Украины по биатлону рассказал о проблемах в женской команде

В сентябре прошел чемпионат Украины по летнему биатлону. Однако основная женская команда так и не выступила на турнире.

Кравченко: Такой состав получился, потому что возникли проблемы.

Главный тренер женской команды Александр Кравченко прокомментировал отсутствие лидера на турнире. Он рассказал о проблемах в команде.

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Такой состав получился, потому что возникли проблемы. Мы думали и планировали, что в Сянках будет вся команда. Но у Елены Белосюк в Обертиллахе за десять дней до конца сбора начались проблемы с коленом. Сейчас она разбирается дома, что там у нее случилось, поэтому она сюда не приехала. Что касается Вали Семеренко, у меня информация от Игоря Ященко, она работает в команде "Б". Так она здесь заболела сбором, тоже лечится. Потому что здесь очень неблагоприятные погодные условия были, все время дождь – думаю, от этого заболела,

– сказал тренер.

Юлия Джима и Ирина Петренко остались в Европе.

"Джима осталась в Европе, она сюда не ехала. У Иры Петренко сейчас решаем вопрос: у нее обострение тянущейся с прошлого года болезни.

Мы решили, что ей лучше вылечиться, чтобы она в нормальном состоянии, здоровая приехала – я рассчитываю на следующий сбор. Но увидим, что скажут врачи и наш врач команды, и будем решать", – отметил Кравченко.

Кто выступил на турнире

На чемпионате Украины среди основы выступили Анастасия Меркушина, Дарья Блашко и Анна Кривонос. Отсутствуют Юлия Джима, Ирина Петренко, Елена Белосюк и Валентина Семеренко.

Чемпионами Украины в спринте стали Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Следующий сбор женская сборная Украины начнет с 5 октября. Команда отправится в Италию.