Увидел лицо и подумал: "Мама дорогая", – Кличко назвал самый яркий бой в своей карьере

Вечный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко назвал самый яркий поединок в своей карьере. К сожалению, для него он завершился поражением.

Кличко-старший в интервью Дмитрию Гордону вспомнил, как он боксировал против Леннокса Льюиса. Бой был остановлен из-за ужасного рассечения у Виталия.

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"Считаю, что одним из самых знаменитых поединков, где мне пришлось испытать свои навыки и способности с лучшим боксером в истории, одним из лучших был бой с Ленноксом Льюисом. К сожалению, тогда поединок закончил врач. Леннокс обещал реванш, но он не состоялся. Полагаю, что тогда я ответил своим скептикам. Один из ярких поединков", – начал он.

Могу сказать, так ужасно ни в одном поединке я не выглядел. У меня отличная реакция, моя техника... Моя реакция давала мне возможность не пропускать удары. Но в поединке с Ленноксом я смотрелся ужасно. В поединке я не видел себя и был против остановки боя. Но потом увидел свое лицо и подумал: "Мама дорогая". Муравьи побежали по коже,

– сказал Кличко.

Что известно о бое Кличко – Льюис