Увидел лицо и подумал: "Мама дорогая", – Кличко назвал самый яркий бой в своей карьере
Источник:ютуб-канал Дмитрия Гордона
Вечный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко назвал самый яркий поединок в своей карьере. К сожалению, для него он завершился поражением.
Кличко-старший в интервью Дмитрию Гордону вспомнил, как он боксировал против Леннокса Льюиса. Бой был остановлен из-за ужасного рассечения у Виталия.
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"Считаю, что одним из самых знаменитых поединков, где мне пришлось испытать свои навыки и способности с лучшим боксером в истории, одним из лучших был бой с Ленноксом Льюисом. К сожалению, тогда поединок закончил врач. Леннокс обещал реванш, но он не состоялся. Полагаю, что тогда я ответил своим скептикам. Один из ярких поединков", – начал он.
Могу сказать, так ужасно ни в одном поединке я не выглядел. У меня отличная реакция, моя техника... Моя реакция давала мне возможность не пропускать удары. Но в поединке с Ленноксом я смотрелся ужасно. В поединке я не видел себя и был против остановки боя. Но потом увидел свое лицо и подумал: "Мама дорогая". Муравьи побежали по коже,
– сказал Кличко.
Что известно о бое Кличко – Льюис
- 18 лет назад, 21 июня 2003 года, на арене Staples Center в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок между чемпионом WBC британцем Ленноксом Льюисом и претендентом на титул украинцем Виталием Кличко.
- Рефери остановил бой из-за многочисленных травм украинца и зафиксировал победу британца техническим нокаутом.
- Виталий за это сражение заработал 1,4 миллиона долларов. Гонорар Леннокса Льюиса составил 7 миллионов долларов. Бой с Кличко был последним в карьере легендарного британца. 6 февраля 2004 года он объявил о завершении карьеры. Виталий в дальнейшем неоднократно вызвал его провести бой-реванш, но Льюис не принял такую идею.