Утро на Паралимпиаде: у Украины два "серебра" и "бронза"

В субботу, 4 сентября, украинские спортсмены принесли еще два "серебра" и одну "бронзу" в копилку украинской сборной на Паралимпиаде в Токио.

Игорь Цветов финишировал вторым в беге на дистанции 200 метров (Т35) с результатом 23,25 с. Сразу отметим, что Цветову принадлежал мировой рекорд – 23,04 с. Но этот результат сегодня был улучшен россиянином Дмитрием Сафроновым – 23,00 сек.

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Ранее Игорь Цветов завоевал серебро в беге на 100 метров. Также украинский спортсмен дважды получил звание паралимпийского чемпиона. В частности в Рио он победил на дистанциях 100 и 200 метров.

Второе "серебро" принесла байдарочница Марина Мажула. На дистанции 200 метров (KL1) она показала результат 54,805 с. Опередила ее только немка Эдина Мюллер (53,958 с).



Марина Мажула / Скриншот

Также Василий Ковальчук из Черкасс выиграл бронзовую медаль Игр-2020 в пулевой стрельбе. Ковальчук стал третьим в финале смешанных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров в классе SH2.

Виталий Плакущий из Днепра занял 9-е место среди 29-ти участников.

Ранее Василий Ковальчук также завоевал "серебро" Игр-2020 в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.



Василий Ковальчук / Getty Images

В активе паралимпийской сборной Украины уже 97 наград – 24 золотые, 46 серебряных и 27 бронзовых. "Сине-желтые" занимают 5 место в общекомандном зачете и по количеству медалей.