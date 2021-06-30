Уснуть не смогу, -–Довбик забил победный гол и побил рекорд Платини

24-летний форвард Артем Довбик забил решающий мяч в поединке Украины и Швеции, выйдя на замену в начале второго экстратайма. Но чувствует ли он сам себя героем матча?

"Честно, пока нет", – ответил Артем Довбик на вопросы журналистов в эфире программы "Великий футбол". Свой выход на поле форвард откровенно назвал "стечением обстоятельств".

Здесь подробнее Мой решающий гол? Наверное, это судьба какая-то, – герой матча со Швецией о стечении обстоятельств

"Это невероятно!"

На естественный вопрос, сможет ли футболист уснуть после такого матча, Артем Довбик ответил так:

"Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет долгой".

Победу же Украины над шведами Артем назвал невероятной, а выход в 1/4 финала Евро-2020 – достижением всей страны.

Это невероятно! Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое трудное время – это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир узнает. Думаю, это очень важно,

– сказал Довбик.

А еще – это рекорд

Гол в ворота Швеции, что интересно, стал первым для Артема Довбика за сборную Украины – и сразу же не только решающим, но и рекордным.

Дело в том, что мяч после удара Довбика пересек линию ворот на 121 минуте (если совсем точно, то на 120 минуте и 37 секунде).

Предварительное такое же достижение – самый поздний гол на Чемпионатах Европы – держался с 1984 года.

Тогда легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини забил Португалии, когда часы судьи показывал 118 минут и 53 секунды.

в четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией. Это случится 3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме.

Стоит посмотреть Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Артем Довбик: краткая биография

Артем Довбик родился в Черкассах.

Первый профессиональный контракт подписал в 2014 – с клубом "Черкасский Днепр".

В 2015 перешел в "Днепр", потом немного поиграл в аренде в Молдове, по контракту – в Дании (в 2018).

Сейчас играет за "Днепр-1".

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