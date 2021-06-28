Усиление для Украины: Яремчук готов сыграть против Швеции в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины 29 июня сыграет в 1/8 финала Евро-2020. Роман Яремчук присоединился к общей группе команды.

Украинский дуэт "ЯЯ" снова в деле

Украинская сборная провела свою последнюю тренировку перед вылетом в Глазго, где сыграет важный поединок 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Перед матчем у тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко стало меньше главных проблем.

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В общую группу вернулся нападающий Роман Яремчук. До этого форвард работал индивидуально через микроповреждения. Нападающий сможет принять участие в игре против шведов.

На Евро-2020 Яремчук сыграл во всех трех матчах группового этапа, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Пока что он вместе с Андреем Ярмоленко являются лучшими бомбардирами "сине-желтых" на турнире.

Также уже начал работу с мячом вингер Александр Зубков, который продолжает восстановление после мышечной травмы. Футболист сыграл на Евро всего 13 минут и получил травму в стартовой встрече на чемпионате Европы против Нидерландов.

Ранее расположение сборной Украины из-за повреждения икроножной мышцы покинул центральный защитник Динамо Денис Попов.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится 29 июня. Стартовый свисток главного арбитра поединка Даниэле Орсато прозвучит на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия) в 22:00.