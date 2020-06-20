Усику все равно: менеджер украинца назвал новые детали боя с Чисорой
Менеджер Александр Красюк рассказал новые детали по организации следующего поединка Александра Усика. 33-летний украинец должен встретиться с британцем Дереком Чисорой.
Команда Усика ищет место для боя
Красюк в интервью Boxing Social рассказал, что сейчас продолжаются поиски места для боя. Предварительно бой должен был пройти 23 мая в Лондоне.
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По информации Красюка, поединок Усик – Чисора может произойти в августе-сентябре 2020 года.
Мы ищем место и время для этого боя. Он пройдет в августе или сентябре где-то на планете Земля. Усику все равно, где это будет – в Великобритании, США, Австралии, Новая Зеландия или Японии. Так же и по зрителям – ему все равно, будут они или нет. Он хочет драться,
– сказал Красюк.
Он добавил, что обсуждал бой Чисора – Усик с менеджером британца Эдди Хирном.
"Он говорил о том, чтобы сделать его перед небольшим количеством зрителей. Возможно, без зрителей", – отметил Красюк.
По его словам, решение о поединке будет приниматься в соответствии с "коронавирусной ситуацией" в мире.
Усик – Чисора: главное о бое
Официально бой должен был пройти еще 23 мая в Лондоне (Англия) на O2 арене. И поединок вынужденно перенесли из-за карантина.
На данный момент точная дата боя не сообщается.
Однако глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предположил, что встреча состоится в октябре.
Сообщалось, что бой может пройти в Саудовской Аравии.
Предыдущий бой Усик провел в октябре 2019 года. Украинец победил Чазза Уизерспуна. В том же месяце Чисора победил Дэвида Прайса.