С Усиком будет еще проще – кубинский боксер убежден, что победит украинца

Кубинский боксер Фрэнк Санчес заявил о намерениях отобрать чемпионские титулы у Александра Усика. Он убежден, что с легкостью сможет победить украинца.

Победит благодаря тактике

Санчес уверен в том, что нокаутирует британского боксера Тайсона Фьюри. Боксер настроен завоевать чемпионские титулы.

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"Я нокаутирую Фьюри, у него нет боксерских навыков. У него нет боксерских навыков, подобных моим. Я хорошо начал год и собираюсь завоевать титулы. И я хочу драться с бойцами из пятерки лучших в моем весе уже сейчас", – заявил кубинец.

По словам Фрэнка, он победит украинца благодаря своей технике.

А с Усиком будет еще проще. Он хорошо двигается, но не имеет такой техники, как у меня,

– сказал кубинец.

Недавно Санчес одержал уверенную победу над Кристианом Хаммером. А в октябре 2021 года Фрэнк победил нигерийца Эфе Аджагбу.