С Усиком будет еще проще – кубинский боксер убежден, что победит украинца
Источник:Boxing News 24
Кубинский боксер Фрэнк Санчес заявил о намерениях отобрать чемпионские титулы у Александра Усика. Он убежден, что с легкостью сможет победить украинца.
Победит благодаря тактике
Санчес уверен в том, что нокаутирует британского боксера Тайсона Фьюри. Боксер настроен завоевать чемпионские титулы.
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"Я нокаутирую Фьюри, у него нет боксерских навыков. У него нет боксерских навыков, подобных моим. Я хорошо начал год и собираюсь завоевать титулы. И я хочу драться с бойцами из пятерки лучших в моем весе уже сейчас", – заявил кубинец.
По словам Фрэнка, он победит украинца благодаря своей технике.
А с Усиком будет еще проще. Он хорошо двигается, но не имеет такой техники, как у меня,
– сказал кубинец.