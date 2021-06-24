Усик выпустил собственную криптовалюту: фото

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в сотрудничестве с компанией Blockchayn Labs выпустит собственные NFT-токены.

NFT-токены представляют цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом).

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"Blockchayn Labs с радостью объявляет об официальной коллекции NFT от Александра Усика. Включите сообщение о публикации, чтобы быть в курсе последних событий", – говорится в сообщении компании.

Что такое NFT-токены?