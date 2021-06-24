Усик выпустил собственную криптовалюту: фото

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в сотрудничестве с компанией Blockchayn Labs выпустит собственные NFT-токены.
NFT-токены представляют цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом).
К слову Фанаты Венгрии повернулись спиной к полю во время гимна Германии на Евро-2020: фото
"Blockchayn Labs с радостью объявляет об официальной коллекции NFT от Александра Усика. Включите сообщение о публикации, чтобы быть в курсе последних событий", – говорится в сообщении компании.
Что такое NFT-токены?
- NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект.
- Технология была создана в 2017 году, за все время существования NFT было продано токенов на более чем 500 млн долларов.