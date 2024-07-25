Легендарность фото зашкаливает: Усик встретился в Лондоне с Залужным
Источник:Штефуца
Украинский чемпион по боксу Александр Усик в эти дни находится в Великобритании. Во время поездки звездный боксер встретился с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.
В столице Великобритании состоялась благотворительная акция "Автомобили для Украины". На ней присутствовали Валерий Залужный и Александр Усик.
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Неожиданная встреча в Лондоне
Во время важного события посол Украины в Великобритании и чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе пообщались и сделали совместное фото.
Александр Усик на благотворительную акцию пришел в вышиванке.
Фото Залужного и Александра Усика / фото из инстаграма Штефуцы
Отметим, что волонтеры из благотворительной организации British Ukrainian Aid отправили около 200 автомобилей в Украину для обеспечения гуманитарной и медицинской помощи.
Напомним, что в феврале 2024 года Валерий Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский назначил легендарного генерала послом в Великобританию.
В начале июля Залужный отправился в Великобританию, где начал работу в новой должности.